叶门母历尽煎熬获准赴美探病 两岁儿过世

此内容发布于2018年12月30日 上午4:50

（法新社旧金山29日电） 一名叶门母亲19日终于获准入境美国探望两岁病危儿的消息，掀起外界一片同情和关注。人权团体美国-伊斯兰关系协会今天表示，这名男童已在医院过世。

名叫阿布杜拉．哈山（Abdullah Hassan）的男童，透过父亲拥有美国公民身分。他罹患罕见的遗传性脑部疾病，处于末期，并已于28日在加州奥克兰（Oakland）一所儿童医院病逝。

即使阿布杜拉生前病况已严重，他的母亲斯威莉（Shaima Swileh）想入境美国探病，申请签证却一再遭拒。因为美国总统川普下令，禁止叶门在内的6国公民入境，这6国都以穆斯林人口居多数。

这个故事吸引媒体注意，尤其当阿布杜拉的父亲阿里（Ali Hassan）在摄影机前落泪恳求后，消息更获得广泛报导。美国驻开罗大使馆最后终于发给斯威莉签证。

阿里在美国-伊斯兰关系协会（Council on American-Islamic Relations）发布的声明中表示：「我们哀伤至极，必须和我们的宝贝告别。他是我们的生命之光。」

阿布杜拉的丧礼今天下午在加州的罗狄（Lodi）举行。

协助哈山一家和美国机关协调的美国-伊斯兰关系协会律师斯威伦（Saad Sweilem）说：「这一家人的勇气，激发国人挑战川普穆斯林禁令的现实。在反抗仇外和拆散家庭的行动中，阿布杜拉是我们所有人的指路明灯。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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