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此内容发布于2018年6月29日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月29日 -06:50

（法新社首尔29日电） 数百名寻求庇护者自饱受战乱的叶门涌入济州岛，引发南韩民众不满。南韩今天表示，将会紧缩难民法。

1950至1953年遭韩战蹂躏的南韩是高度同种社会，寻求庇护者仅有一小部分人获准取得难民身分。

逃离北韩的难民可以自动取得南韩公民身分，而自1994年以来，全球其他地方已有逾4万人向南韩申请庇护。

南韩已对逾半数庇护申请案做出决定，批准率仅4.1%，亦即839人。

即使如此，叶门人利用南韩为提振观光在济州岛祭出的免签待遇，今年已有数百人申请难民庇护。

南韩人不欢迎新移民，他们担心文化差异和代价。

一位民众对一篇移民报导留言说：「一大群非法穆斯林移民涌入，要将这个国家伊斯兰化。」

另一人说：「这些人大多是年轻的叶门男性，他们是来找工作的，不是难民。」

依据南韩难民法，遭拒的申请人可向法院提出上诉，整个过程可能长达5年。

南韩司法部今天表示，政府将修改难民法，避免遭到滥用，并且增加人手，将申请审查程序从8个月缩短为2至3个月。

南韩司法部副部长金五秀（Kim Oh-soo，译音）告诉记者：「南韩政府严肃看待人民对叶门难民的担忧。」

金五秀说：「除了加速审查程序，我们并将提升对申请人的审查，以滤除潜在的恐怖分子和罪犯。」（译者：蔡佳伶/核稿：严思祺）

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