打印 叶门2000万人待援 联合国拟筹1500多亿救命 此内容发布于2018年12月10日 下午10:35 最后更新 - 2018年12月10日 -22:35 （法新社纽约联合国总部11日电） 联合国昨天表示，他们寻求明年提供价值50亿美元（约新台币1556亿元）的人道协助给约2000万名叶门民众。 瑞典、瑞士和联合国支持的捐助者会议，预计明年2月26日在日内瓦举行。 最近刚前往叶门的 联合国人道事务主管洛科克（Mark Lowcock）表示，尽管暴力事件似有下滑趋势，「敌对状态并未终止」。 洛科克并表示，希望联合国从中斡旋、在瑞典举行的和平协商能有正面结果。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体