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叶门2000万人待援 联合国拟筹1500多亿救命

（法新社纽约联合国总部11日电） 联合国昨天表示，他们寻求明年提供价值50亿美元（约新台币1556亿元）的人道协助给约2000万名叶门民众。

瑞典、瑞士和联合国支持的捐助者会议，预计明年2月26日在日内瓦举行。

最近刚前往叶门的 联合国人道事务主管洛科克（Mark Lowcock）表示，尽管暴力事件似有下滑趋势，「敌对状态并未终止」。

洛科克并表示，希望联合国从中斡旋、在瑞典举行的和平协商能有正面结果。

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