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此内容发布于2018年7月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月5日 -00:35

（法新社马纳瓜4日电） 数以千计的尼加拉瓜民众今天牵起人链，要求总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）下台，以结束长达数月、造成至少220人丧生的暴力动乱。

在这场抗议72岁奥蒂嘉的最新高调示威中，示威者集结在通往首都马纳瓜（Managua）的干道，牵起人炼，手上还挥舞着蓝白色相间的尼加拉瓜国旗。

一名手中拿着旗帜的27岁抗议人士说：「民众已起身反抗，我们告诉奥蒂嘉指挥官必须离开、辞职，人们不惧怕他。」

许多抗议民众都是这条高速公路旁的公司职员。

奥蒂嘉的胞弟恩贝多．奥蒂嘉（Humberto Ortega）稍早曾呼吁提前举行大选，并解散诉诸暴力手段的亲政府准军事团体，以助化解2个半月来的动乱。

4月18日以来，尼加拉瓜掀起风起云涌的反奥蒂嘉抗议活动及政府镇压事件，这个中美洲国家自此陷入危机。

天主教教会因此出面斡旋，协调奥蒂嘉政府与反对派举行全国性对话，恩贝多．奥蒂嘉当时也透过信件，向参与对话的各方提议提前大选。

如今这位经常批评胞兄政府的退休陆军将领公开信件内容。他在信中提议将原订2021年举行的大选提前至2019，并称此举「可和平解决我们当前蒙受的悲惨危机」。

提前大选也是反对阵营的主要诉求之一。

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