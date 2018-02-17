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此内容发布于2018年2月17日 下午8:50 最后更新 - 2018年2月17日 -20:50

（法新社劳德岱堡17日综合外电报导）美国佛罗里达州一间高中14日发生枪击，幸存学生今天参与反枪集会，尖锐指出总统川普与全国步枪协会的关系，更高呼川普收受拥枪团体竞选献金可耻。

幸存学生龚萨雷兹（Emma Gonzalez）表示：「致每位拿全国步枪协会（NRA）捐款的政客：真是可耻！」她抨击说，川普竞选时曾收受这个枪枝游说团体数百万美元献金，促使群众也开始高呼「真是可耻」。

道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）14日发生枪击，外界疾呼打破国内枪枝管制议题僵局，众多枪击案幸存者也因此挺身示威。

19岁的枪手克鲁兹（Nikolas Cruz）尽管是个问题人物和具有暴力行为纪录，仍合法买到了突击步枪。

华府政坛的回应却显示，支持拥枪的全国步枪协会依然强大，川普本人也说，这起大规模枪击事件的导因为心理健康危机，完全没提到枪械管制。

龚萨雷兹说：「如果总统想到我面前，当面告诉我这是场可怕悲剧…而政府不会有所作为，我会很乐意地问，他究竟从NRA手里拿了多少钱。」

她向参与集会的同学、家长与当地官员，引用NRA为支持川普竞选并打败希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）所花总额表示：「但那不重要，因为我已经知道答案了。3000万美元（约新台币8.8亿元）。」（译者：陈乃瑜/核稿：徐睿承）

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