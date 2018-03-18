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此内容发布于2018年3月18日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月18日 -23:35

（法新社布宜诺斯艾利斯18日电） 根据今天刊出的访问，国际货币基金（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）警告美国不要设立贸易壁垒，还说贸易战不会有赢家。

拉加德接受阿根廷「国家报」（La Nacion）访问，回应针对美国总统川普决定对销美钢铝课徵关税的提问时说，「贸易战没有赢家」。

她说，过去10年来，贫穷国家和富裕国家的穷人因全球贸易激增而受惠，但也承认某些地区和产业受到损害。

拉加德说：「要弥补这类伤害，应该把创新和贸易产生的影响列入考量，但试图减少贸易或设置额外的壁垒，并不会产生任何赢家。」

拉加德人在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires），准备出席19至20日举行的20国集团（G20）财长和央行首长会议。

她说，全球经济态势良好，今年预计将成长3.9%，投资人信心也升高，但她说，「那并不代表我们不需居安思危」。

川普本月稍早突然决定要对进口钢铝分别徵收25%和10%关税，各界担心此举恐引爆贸易战。

邻国加拿大和墨西哥暂时豁免，作为重新谈判北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement）的筹码。

欧洲联盟（EU）扬言，除非获得豁免，否则将对美国商品课徵报复性关税。此外，南韩也正在寻求美方豁免。中国大陆则警告，一旦利益受损不会坐视不管。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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