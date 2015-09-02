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此内容发布于2015年9月2日 下午12:35 最后更新 - 2015年9月2日 -12:35

（法新社波昂2日电） 分析家今天警告，各国订定削减温室气体的目标不足，将使得排放量「远超过」防止全球严重暖化的容许量。

根据4个研究组织集团发展出来的工具「气候行动追踪」（Climate Action Tracker），世界各国并未遵守联合国订定的平均暖化目标上限，即较工业革命之前高出摄氏2度，而将在2100年前升温摄氏2.9至3.1度。

气候行动追踪发表声明说：「各国政府迄今提交联合国的气候目标，将共同造成全球排放量远超出将暖化控制在摄氏2度以下的容许量。」科学家说，2度是避免发生最严重全球暖化的必须上限。

至今有56国政府提交「国家自定预期贡献」（Intended Nationally Determined Contribution,INDC）的承诺，由联合国加以表列，进而将成为12月巴黎气候会议签订全球气候公约的主要内容。

这56国包括全球主要排放国中国大陆、美国和欧洲联盟28国在内，占全球总人口43%，承诺排放目标占全球排放量约65%。

根据气候行动追踪，要控制升温不超过摄氏2度，温室气体排放将必须自目前每年500亿公吨二氧化碳排放当量（GtCO2e）减少为2025年的390亿至430亿公吨，及2030年的360亿至450亿公吨。

气候行动追踪声明指出：「根据目前各国的国家自定预期贡献，2025年时的排放量，会较摄氏2度基准超过120亿至150亿公吨的二氧化碳当量；而2030时将超过170亿至210亿公吨二氧化碳当量。」

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