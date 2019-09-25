此内容发布于2019年9月25日 上午3:35

（法新社纽约联合国总部25日电） 欧洲各国领导人为缓解美国与伊朗的紧张关系，竞相安排两国领袖在联合国大会期间会面。但今天恐怕是美国总统川普与伊朗总统罗哈尼举行历史性会谈的最后机会。

美国与伊朗两国领导人若举行会谈将会是历史性的一刻，但民主党掌控的美国联邦众议院昨天宣布对川普展开弹劾调查，使美伊会谈的可能性受到政治因素干扰。

世界各国领导人齐聚美国纽约出席联合国大会（General Assembly）之际，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）敦促川普与罗哈尼（Hassan Rouhani）会面。

马克宏在与英国首相强生（Boris Johnson）和罗哈尼举行的三方谈话时笑着说，美伊领袖可能举行会谈的时间越来越短了。

马克宏表示：「如果罗哈尼没有跟川普总统见到面就离开，老实说他就是丧失大好机会，因为他也不会在几个月内回来。」

他还说：「川普将不会前往德黑兰，所以他们现在必须见面。」强生也说他同意马克宏的看法。

马克宏率先居中协调，试图安排美伊领导人举行一场历史性峰会，他早在上个月向川普提出两国领袖会谈的想法。同时马克宏也希望能挽救2015年伊朗核子协议。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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