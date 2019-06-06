（法新社法国康城6日电） 美国总统川普今天加入其他国家领袖，在法国诺曼第的海滩向75年前参与第二次世界大战诺曼第登陆的退役军人和阵亡将士致敬。法国总统马克宏在演说中感谢当年美军带来自由。

尽管川普是当前日益加剧的全球纷争主要罪魁祸首，他仍在诺曼第登陆（D-Day）75周年这天，一同参与尝试展现大西洋两岸和谐。这场登陆影响了第二次世界大战的结果。

川普抵达法国后在推特发文表示：「正在前往诺曼第（Normandy）路上，以纪念一些史上最勇敢的人们。我们永怀感激！」

马克宏（Emmanuel Macron）在法国北方寇维尔苏梅（Colleville-sur-Mer）的美军墓园举行的纪念仪式上，发言感谢美国退伍军人带给法国「自由」。这座墓园远眺奥玛哈海滩（Omaha Beach），有9400名阵亡美军葬于此。

马克宏以英语表示：「退伍将士们，我们知道应该感激你们带来什么：我们的自由。」随后他转向台下数排退伍将士，其中许多人坐着轮椅。他还说：「我代表我的国家，只想向你们道谢。」

马克宏预计将授予5名退伍美军代表法国最高荣誉的荣誉军团勋章（Legion d'Honneur）。

川普随后在演说中表示：「我们的朋友和伙伴们，我们珍贵的结盟是在激烈的战斗中打造，经历战争的试炼，并在和平的祝福中获得证明。我们的联系是牢不可破的。」

马克宏稍早先与英国首相梅伊（Theresa May）在维苏梅（Ver-sur-Mer）会面，展开今天连串纪念活动，向1944年6月6日登陆诺曼第海滩的士兵致敬。在这个高度政治化且具强烈历史记忆的场合，两人一同为新建的英国阵亡将士纪念碑动土。

梅伊在晴空万里下发表演说时表示：「我们站在这里，看着脚下海浪静静冲上岸，我们几乎无法领会，尽管当时战事激烈，但那一天要从登陆艇跳下站在海浪上，想必需要无以伦比的勇气。」

梅伊在演说尾声，对聚集现场人数随年递减的退伍军人说：「我想说出我们唯一能说的：感谢你们。」梅伊即将在明天卸下保守党党魁一职，今天是她最后一次以党魁身分出席国际活动。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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