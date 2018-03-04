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此内容发布于2018年3月4日 下午8:35 最后更新 - 2018年3月4日 -20:35

（法新社洛杉矶4日电） 第90届奥斯卡奖颁奖典礼今天登场，主持人吉米金摩上台后立刻拿去年颁错奖的乌龙大开玩笑，但谈及横扫好莱坞的性侵议题，他严肃地说，全世界都在看，好莱坞必须树立榜样。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）说：「今年当你听到你的名字时，不要太快起身。」

他继续说：「去年很不幸发生这样的事情。去年颁奖典礼开始前一周，制作人还问我要不要跟会计师演一些喜剧，我说不要。所以会计师自己演了一出喜剧，我实在太佩服了，真的很搞笑。」

他也提到因爆出一连串性丑闻而被逐出美国影艺学院的哈维温斯坦（Harvey Weinstein）。吉米金摩说：「我们不能放任糟糕的行为，全世界都在看我们，我们必须树立榜样。」

吉米金摩强调反性骚扰和性别不平等的「我也是」（#MeToo）和「时间到了」（Time's Up）运动，指出女性制作的电影只占了11%。

他并用导演吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）的「水底情深」（The Shape of Water）情节开玩笑，说：「我们会永远记得，今年是男性烂得彻底的一年，烂到女性开始跟鱼约会。」（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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