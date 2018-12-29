吉萨金字塔附近遇袭后 埃及警击毙40恐怖分子

此内容发布于2018年12月29日 上午4:50

（法新社开罗29日电） 埃及吉萨金字塔（Giza pyramids）附近昨天发生路边炸弹爆炸案，造成3名越南游客和他们的导游丧命。埃及内政部表示，警方今晨发动多起突袭，击毙40名「恐怖分子」。

埃及内政部发表声明指出，吉萨省2起突袭击毙30名恐怖分子，在动荡不安的北西奈省（North Sinai）则击毙10名恐怖分子。

声明说，当局在接获嫌犯准备对国家和观光机构及教堂发动连串攻击的资讯后，采取行动。（译者：蔡佳伶/核稿：刘学源）

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