此内容发布于2019年3月10日 上午2:20

（法新社蒙特娄9日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）最近衰事缠身，近几周才因贪污丑闻扩大导致形象受损，今天又被控飙骂同党女议员；杜鲁道办公室已否认此事。

多伦多选出的自由党（Liberals）议员凯萨-查万尼斯（Celina Caesar-Chavannes）接受「环球邮报」（The Globe and Mail）访问时表示，她告诉杜鲁道10月不想竞选连任后，遭杜鲁道飙骂。

凯萨-查万尼斯说：「他大吼，吼说我不懂感激，说他已为我付出这么多。」她说杜鲁道后来有道歉，但在其他场合还是对她不友善。

杜鲁道办公室发声明否认凯萨-查万尼斯的说法：「总理相当尊重凯萨-查万尼斯，他们在2月间的讨论直来直往，但没有不友善。」

司法部长王州迪和国库委员会主席菲尔波特（Jane Philpott）接连请辞之后，飙骂同党女议员又是一条有损杜鲁道进步形象的负面新闻。王州迪和菲尔波特均为女性阁员，王州迪还是加国原住民出身。

王州迪去职让杜鲁道政府挨批疑干预司法程序。凯萨-查万尼斯说，由于王州迪才刚刚宣布辞职，杜鲁道要求她延后宣布不竞选连任。

凯萨-查万尼斯表示，自诩为女性主义者与原住民权利捍卫者的杜鲁道，不想让人以为是他主导她与王州迪两位（少数族群）有色人种女性辞职。

王州迪先前表示，杜鲁道与其幕僚向她施压，要她避免让科技巨头拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）接受审判。之后王州迪就宣布请辞。

拉瓦棱公司2015年遭到起诉，被控于2001至2011年贿赂利比亚官员，确保能在前强人格达费（Moamer Kadhafi）执政期间取得政府合约。

总公司设在蒙特娄的拉瓦棱公司还游说政府庭外和解，让他们只需缴纳罚款并同意遵循法规就能了事。拉瓦棱宣称，公司遭定罪会导致裁员。

但王州迪拒绝要求检方和解，全案也将进入审理程序。

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