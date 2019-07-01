此内容发布于2019年7月1日 上午6:05

（法新社纽约30日电） 美国纽约非裔LGBTQ社群正在庆祝历史性「石墙暴动」以来，同志平权运动的进步，但他们同时也面临严重歧视和恶劣对待。

LGBTQ族群代表男女同志、双性恋、跨性别者和酷儿。昨天在哈林区（Harlem）举行的同志骄傲游行，约1万5000人共襄盛举，这是今天登场的纽约大型游行暖场活动之一。

长久以来，哈林区是美国非裔文化的同义词。10年前，哈林区首度举办这类游行活动时，仅2000人参与。

60岁的非裔同志麦卡奇昂（Leon McCutcheon）说：「我们拥有一个同志社群是很重要的，对美国非裔同志尤其重要，原因是关于他们的消息，听到的真的不太多。」

提高美国非裔同志的能见度是「国家非裔正义联盟」（National Black Justice Coalition）的重要工作之一。

国家非裔正义联盟主席琼斯（David Johns）说：「同志解放运动相关进展很多…却排除像我一样既是非裔又是男性，同时还引以为傲者。」

琼斯并表示：「这相当讽刺。」他称，部分民众觉得能穿彩虹装参与游行理所当然，但非裔LGBTQ的存在仍被抹去。

他指出，非裔LGBTQ在这个社群之外的人际往来面临特别严重问题。

根据反暴力计画（Anti-Violence Project, AVP）数据，2017年美国发生52起杀害非异性恋者的命案，71%锁定有色人种。

美国最大LGBTQ民事权利倡导团体人权战线（Human Rights Campaign）曾报导，今年初有11名跨性别非裔女性遭谋杀。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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