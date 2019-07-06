此内容发布于2019年7月7日 上午12:20

（法新社马德里6日电） 欧洲极右派声势高涨，令人担心压迫再现之际，40万人今天走上西班牙首都马德里街头参加同志骄傲大游行，纪念激发现代同志平权运动的「石墙暴动」50周年。

群众在马德里艾多嘉（Atocha）车站集合，展开这场同志骄傲（Gay Pride）游行庆典。警方后来表示，有多达40万人参与。

今年的游行口号是「历史、奋斗与记忆」，纪念1969年「石墙暴动」50周年。1969年6月28日，在社会对非异性恋者普遍不友善的背景下，纽约市警方再度临检位于格林威治村（Greenwich Village）的「石墙」（Stonewall）同志酒吧，引起当地LGBTQ社群反抗，是LGBTQ运动史关键事件。

「石墙暴动」发生时，信奉天主教的西班牙是由佛朗哥（Francisco Franco）将军掌控，同性恋行为违法，有数千名同性恋者被送到疗养中心甚至入狱。

1978年，也就是佛朗哥辞世3年后，同性恋在西班牙除罪化，之后西班牙渐渐成为最容忍LGBT的国家，2005年甚至通过同性婚以及同性伴侣合法领养子嗣。

参加同志游行长达30年、今年带着一面大彩虹旗来参加的卡孟纳（Manuel Carmona）说：「我53岁，这些苦我受过。」

「但63岁的人受得苦比我多，73岁的人更多。我希望大家能对帮过我们的人致意。」

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