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此内容发布于2018年7月11日 上午9:20 最后更新 - 2018年7月11日 -09:20

（法新社新德里11日电） 印度政府今天指出，不反对同性恋除罪化。最高法院正着手处理民众要求推翻这项源自殖民时期禁令的请愿案，据媒体报导，法院态度似乎支持修法。

印度刑法377条禁止「违抗自然法则的肉欲性交」，最高并可能判处终身监禁。这是英国殖民统治时期在1860年代制订的法律。

最高法院昨天起审理反对这项禁令的请愿案，成为印度社会和宗教保守派和较自由阵营间法律战的最新转折。

资深政府律师梅塔（Tushar Mehta）今天阐明政府的立场，表示德里当局将交由法院的智慧决定是否要将同性恋除罪化。

根据新德里电视台（NDTV），最高法院似乎支持修改这项古老的法律。负责审理此案的大法官之一强德拉查（J. Chandrachud）说：「如果有两名同性恋人在（孟买）马林大道（Marine Drive）开心散步，我们不希望出现他们被警察打扰并依第377条起诉的情况。」

德里高等法院2009年实际上已将同性间的性行为除罪化，但是在宗教团体成功上诉后，最高法院4年后重新恢复法律惩罚。

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