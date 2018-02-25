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此内容发布于2018年2月25日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月25日 -07:35

（法新社南韩平昌25日电） 挪威滑雪名将比约根今天在平昌冬奥越野滑雪女子30公里集体出发项目摘金，笑纳生涯第15面冬奥奖牌，将自己保持的冬奥最多奖牌纪录继续垫高，也让挪威称霸本届赛事奖牌榜。

37岁的越野滑雪传奇比约根（Marit Bjoergen）奥运生涯战绩辉煌，她在这场比赛滑出1小时22分17秒6的成绩，比银牌选手芬兰帕玛柯斯基（Krista Parmakoski）的1小时24分7秒1快1分49.5秒，铜牌则由瑞典女将妮尔森（Stina Nilsson）以1小时24分16秒5抱回。

平昌冬奥最后赛事结束后，挪威与德国各得14面金牌，但挪威总共拿下39面奖牌，刷新单届夺牌纪录，优于德国的31面。

比约根21日在女子自由式团体竞速与搭档法拉（Maiken Caspersen Falla）合力夺铜，生涯奖牌数达到14面，超越挪威同胞「雪上天王」比约恩达伦（Ole Einar Bjoerndalen）的13面奖牌成绩，成为冬奥史上战绩最辉煌运动员。

比约根也是不论冬季或夏季奥运奖牌数第2多的女性运动员，仅次于苏联体操选手拉特尼娜（Larisa Latynina）的18面奖牌纪录。

挪威仅有520万人口，但在这次平昌冬奥大放异彩，打破美国2010年创下的单届冬奥37面奖牌纪录。

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