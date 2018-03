下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年2月24日

(法新社洛杉矶24日电) 美国饶舌传奇歌手吐派克夏库尔与大个子小子(Biggie Smalls)分别于1996、1997年遭枪杀,20多年后凶手仍在逃。这两起案件已被拍成影集,剧中将抽丝剥茧探讨案情真相。

大个子小子又被称为「声名狼藉先生」(The Notorious B.I.G.),1997年3月9日在洛杉矶遭飞车射杀身亡时年仅24岁。事发前6个月,25岁的吐派克夏库尔(Tupac Shakur)则在拉斯维加斯遭枪杀。

这部影集共10集,名为「悬案:吐派克与声名狼藉先生谋杀案」(Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.,暂译),27日将于美国网(USA Network)首播。

吐派克夏库尔与「声名狼藉先生」之死不仅夺走嘻哈界两位划时代歌手,也揭露一连串关于阴谋、血腥竞争和警察贪腐的指控,让外界一窥饶舌音乐界隐藏的犯罪黑幕。

曾演出美剧「纸牌屋」(House of Cards)的演员吉米辛普森(Jimmi Simpson)在剧中饰演警探。他在好莱坞举行的影集首映会中告诉法新社:「到目前为止,每部叙说大个子小子和吐派克的作品都好像是说『就是这么回事』,其他说法都是否定和诋毁。」

「这部剧中,『这里有一种看法、这里有一种看法、这里有一种看法、这里还有一种看法,获得真相有4种途径,把它们合起来看,你就能了解发生了什么事』。这终于在『悬案』中被叙说出来。」(译者:陈妍君/核稿:何宏儒)

