此内容发布于2019年4月22日 下午10:35

（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布将不再延长台湾等8国在进口伊朗原油的豁免待遇。华府这项对抗德黑兰当局的积极举措，恐掀起美方和盟国之间的新摩擦。

华府终止进口伊朗石油豁免待遇的决定造成国际油价闻讯上扬，尽管川普透过推特喊话表示，美国亲密盟国沙乌地阿拉伯增产的量，将远超过伊朗造成的缺口。

白宫声明说：「川普政府和我们的盟友坚决维持并扩大对伊朗的最大经济施压力道，以终止伊朗对美国、我们的伙伴和盟国，以及中东安全构成威胁的颠覆行动。」

美国决定贯彻对伊朗制裁，不再提供购油豁免待遇，恐和受影响国家中国、土耳其等国引发新摩擦。

美国原先给予台湾在内的8个国家豁免待遇，可以进口伊朗石油，而不受美国制裁。事实上，自去年11月以来，8个国家中的台湾、义大利与希腊3国已停止从伊朗进口石油。另外5国分别是中国、印度、日本、南韩与土耳其。

美国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，美国给予进口伊朗石油的豁免待遇5月1日到期后，不再延长。5月2日后仍向伊朗购油国家，华府将予以惩罚。但他未透露惩罚方式为何。

伊朗原油最大买主之一的印度虽和华府关系良好，但不同意美方坚称伊朗是一大威胁的说法。印度目前正和伊朗合作一项海港计画，以绕过反印度好战分子据点所在的巴基斯坦。

土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）也表示：「土耳其反对片面制裁和强迫他国和邻国处理关系的方式。」

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