此内容发布于2019年7月7日 上午12:35

（法新社英国贝尔法斯特6日电） 向影集「权力游戏」致敬，裁缝师仿「贝叶挂毯」制作挂毯，手工完成的成品将被送往法国展出。

贝尔法斯特的厄尔斯特博物馆（Ulster Museum）内，裁缝师用闪闪发光的红、金色线，描绘血腥战役和战事中的各个国王，这是对电视影集「权力游戏」（Game of Thrones）的史诗式致敬。

馆内由志工组成的团队，正为90公尺长的挂毯做最后修改。这幅挂毯描绘全部8季的奇幻冒险故事，剧集在今年5月播毕。

「权力游戏」2011年首度跃居萤幕，贝尔法斯特的工作室和北爱尔兰郊区是其制作和主要的拍摄地。系列影集已经深植北爱尔兰民众心中。

北爱尔兰国家博物馆服装和纺织负责人威尔森（Valerie Wilson）解释说：「比起其他东西，挂毯是更能陈述故事的一大重要媒介。」

他表示，挂毯的长度足够让故事铺陈，所以在很多方面，它是讲述「权力游戏」系列故事的最佳工具。

珍贵的「贝叶挂毯」（Bayeux Tapestry）描绘着11世纪法国征服者威廉（William the Conqueror）征服英格兰的故事；「权力游戏」挂毯比照贝叶挂毯的精神，完成的作品9月将被送往法国。

威尔森解释说：「这条挂毯参考贝叶挂毯，有系列不断出现的肖像在上面。」挂毯的各区块先由机器进行编织，最后阶段交由人工来完成。

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