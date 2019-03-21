此内容发布于2019年3月21日 上午6:50

（法新社纽西兰基督城21日电） 纽西兰一万多人今天走上丹尼丁街头静默游行，向基督城清真寺屠杀悲剧的50名罹难者致敬。丹尼丁是上星期清真寺恐攻枪手塔伦过去居住城市。

纽西兰媒体报导，游行者穿过丹尼丁（Dunedin）市区，最终走向一座橄榄球体育馆，约1万5000人齐聚举行祈祷，场面庄严肃穆。

28岁的澳洲男子塔伦（Brenton Tarrant）被控犯下15日基督城清真寺屠杀案，他过去2年住在基督城以南约350公里处的丹尼丁。

「奥塔戈日报」（Otago Daily Times）报导，游行队伍从奥塔戈大学（University of Otago）启程，步行约20分钟抵达福赛斯巴尔体育馆（Forsyth Barr Stadium）。

除了游行人士外，还有数千人专程赶赴体育馆参加馆内举行的毛利语和穆斯林祈祷仪式。

丹尼丁市长库尔（Dave Cull）呼吁纽西兰人团结起来，一同支持那些在这起悲剧中痛失亲友的人。

库尔说：「我们亟需检视哪些得改变，才能不重蹈覆辙…我的穆斯林兄弟姊妹…你们是我们珍贵的一分子，我们拥抱你。」

数百名哀悼者今天聚在基督城，连续第2天参与罹难者的葬礼。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）曾表示很快将举行全国性悼念仪式，但尚未公布日期。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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