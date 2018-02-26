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此内容发布于2018年2月26日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月26日 -22:05

（法新社华盛顿26日综合外电报导）美国前白宫实习生吕茵斯基（Monica Lewinsky）说，透过「#我也是」运动「新眼光」，重新检视自己与前总统柯林顿（Bill Clinton）那段情，结论「这就是粗鄙的滥用权力」。

最新一期「浮华世界」（Vanity Fair）杂志上，现年44岁的吕茵斯基在文章中，提到最近一次与前特别检察官史塔（Kenneth Starr）碰面。近20年前，史塔的调查导致吕茵斯基与柯林顿的性关系曝光，后来柯林顿遭弹劾。

吕茵斯基说，几年前她被诊断患有「创伤后压力症候群」，「最主要是来自被公开揭发与遭受排斥的心理折磨」。

不过在这次「#我也是」（#MeToo）运动中，吕茵斯基认为她藉此获得力量。这场运动揭露了演艺圈、政治界与媒体界中，有权有势男人不检点的性丑闻。

吕茵斯基说她收到一则讯息，来自引领「#我也是」运动的勇敢女性，写说「我很抱歉你当时如此孤单」。

吕茵斯基说：「这几个字让我崩溃。这话让我打开了心结，眼泪夺眶而出。」

吕茵斯基说：「我们都同意，我犯了一些错。但是在孤独的大海上漂流，真的非常可怕。」她说：「除了我之外，还有更多女性与男性的声音与故事需要被听到。」

她说：「甚至有些人认为，我的白宫经验在这场运动中丝毫不值一提，我跟柯林顿之间没有发生性侵，然而我们现在认为这就是一种粗鄙的滥用权力。」

吕茵斯基回想4年前她在「浮华世界」的另一篇文章提到，她与柯林顿的关系是「两厢情愿」。但现在「#我也是」运动为她提供了新的角度，使她改变了原本的想法。（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

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