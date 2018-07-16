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此内容发布于2018年7月16日 下午4:50 最后更新 - 2018年7月16日 -16:50

（法新社华盛顿16日电） 美国国会和州议会议员今天对川普总统在与俄罗斯总统蒲亭召开划时代高峰会期间的谈话吝于批评俄方，加以强烈抨击，纷纷指责「可耻」、「危险」和「迹近于叛国」。

共和党籍资深参议员葛兰姆（Lindsey Graham）称，川普出席的赫尔辛基高峰会及与蒲亭召开的联合记者会是个「错失的机会」，未能追究俄国介入2016年美国大选。

葛兰姆指控，川普在答覆记者有关介入选举的问题时，攻击的是民主党人而非俄国间谍，「这会被俄国视为软弱的表徵，因此将制造出更多问题，而非加以解决」。

平日对川普抱持坚决批评态度的另一共和党籍参议员佛雷克（Jeff Flake）称，川普此次的表现「可耻」。

佛雷克推文表示：「我从没料想到会有这么一天，我们的美国总统与俄罗斯总统并立台上，并将俄国的侵略行为归咎于美国，这真可耻。」

民主党籍资深参议员舒默（Chuck Schumer）说，川普在介入选举一事上看似站在蒲亭一边，「危险又软弱」。

民主党籍加州众议员葛梅兹（Jimmy Gomez）指控川普，不断将自己的国家「出卖」给俄罗斯。

他说：「在谈论美国情报时与蒲亭站在一起令人恶心，他无法捍卫美国就迹近于叛国，足令全体美国人民忧心。」（译者：张佑之）

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