下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月7日 下午9:05 最后更新 - 2018年7月7日 -21:05

（法新泰国美塞8日电） 泰国12名足球小将和他们的教练受困洞穴超过两周，当局今天要求媒体和闲杂人等离开洞穴入口处附近的营区，以利展开「救援行动」。

救援任务指挥官纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）昨天刚告诉记者：「就积水、天气和少年的健康情况而言，现在和未来3－4天的疏散条件理想。我们必须明确决定，该怎么做。」

纳隆萨说，潜水夫和专家估算，持续大雨恐让水位升至孩子们坐的地方，「使他们剩下不到10平方公尺的空间可避难」。

警方今天在现场以扩音器宣布：「任何没有参与行动的人必须立刻离开此区。」

「根据情况评估，我们需要使用这个区域协助受害人。」

他们将今天上午9时订为最后撤离期限，众人纷纷开始打包移动。

官员没有明确指出，是否将已展开行动，以潜水方式将受困足球队带离位于泰北、绵延数公里的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）。

这支名叫「野猪」的少年足球队，是清莱省（Chiang Rai）美塞县一所学校的足球队，6月23日下午由25岁男教练带领12名11到16岁男队员进入当地人称为睡美人洞的地下洞穴探险，接着失联，7月2日晚间被寻获，但仍无法离开洞穴。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line