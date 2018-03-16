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此内容发布于2018年3月16日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月16日 -23:35

（法新社波哥大16日电） 哥伦比亚首都波哥大（Bogota）史蒂芬霍金学校里天赋异禀的孩童，特地向已故物理学家霍金（Stephen Hawking）表达敬意，感恩霍金的存在激励他们学习科学。

学生在学校墙上贴上图画、照片和卡片，悼念霍金。霍金因患有俗称渐冻症的肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS），一生多在轮椅上度过。霍金14日过世，享寿76岁。

波哥大这所以霍金命名的学校1995年创立，幕后推手为一群致力帮助资源少却有高智商学生的教师。

学校经营者帕尔多（Dora Pardo）表示，几名旧生升大学选择学习物理学和数学。

16岁学生罗培兹（Juan Esteban Lopez）告诉法新社说：「尽管霍金身体不能动，但他却没有因此受限，他是最了解太空的人之一，却从未真正去过。」

每年，学校学生都会在1月8日庆祝霍金生日，并举办科学节，但他们希望能做得更多。

学生桑杰士（Catalina Sanchez）说：「我们想成为他的代言人。」他还表示，他们将去拜访其他中学，帮助学生了解霍金「让我们学到更多宇宙奥秘」。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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