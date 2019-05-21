（法新社坎城21日电） 导演赵德胤新片「灼人秘密」以#MeToo等事件为发想，20日在坎城影展举行世界首映。本片编剧兼主演吴可熙今天在访问中透露，还是菜鸟时，曾遭霸凌、被同行狂甩巴掌约30次。

吴可熙告诉法新社，尽管她未曾遭遇如「我也是运动」（#MeToo）所对抗的滥用权势性侵他人事件，但她很清楚被当众羞辱、排挤霸凌的感觉。

她说，还是菜鸟时，曾在一个麻将游戏广告拍摄现场「斗胆」问导演，某片段会用特写或远景处理，她想先知道，以便作好准备。

没想到，「导演要所有剧组人员把拍摄用的钞票整叠拿来，然后他就用这些钞票摆出一个扇子，命令另一名演员拿这个钞票扇赏我大概30个巴掌」。

「我被一直打、一直打，导演同时用特写镜头把过程拍下来。大家都很震惊。剧本没有这一段。」

吴可熙说，当时她饰演的是台词不超过5句的小角色，「位阶这么低的人没有提问的权利」。她因此当众受惩。

不过，更惊人的在后头。根据吴可熙的说法，原先被导演张狂行径吓得目瞪口呆的剧组后来竟然先是刻意闪避她，接着开始展现敌意、进而霸凌。

「我猜，他们必须选边站。没人想被开除。」

「结果他们也开始霸凌我。经历这次事件，我回到家，有两个星期脑海不断闪现我被打脸的画面。」

「我作噩梦，导演的声音在我脑里挥之不去。我一次又一次重新经历羞辱。」

曾和吴可熙合作「冰毒」和「再见瓦城」两部电影的赵德胤认为，她的症状属创伤后压力症候群。

吴可熙说，个人创伤经验让她开始思考，遭遇更惨对待的人必须克服何种关卡。好莱坞、南韩和日本演艺圈的性丑闻和滥权事件，都是她撰写「灼人秘密」剧本的灵感来源。

好莱坞制片大亨哈维温斯坦（Harvey Weinstein）利用权势要求女演员满足他性需求的丑闻连环爆，触发2017年起延烧至今的全球#MeToo运动，也刺激吴可熙构思「灼人秘密」剧情。但她透露，南韩女性演艺人员被迫提供性服务的遭遇无疑震动她更深，尤其是2009年的演员张紫妍自杀事件。

吴可熙说，一些受害女演员在长达10年期间反覆企图自杀，这着实让她恐惧。多数人或许以为，事件结束就是结束了，但其实受害者将「持续受折磨多年」，「这就是创伤后压力症候群」。

赵德胤指出，亚洲电影产业的滥权或伤害文化可能和其他地方不相上下。但他坦承，讲究「礼貌」之余，亚洲业界缺乏遇事摊开说的空间。

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