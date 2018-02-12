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此内容发布于2018年2月12日 上午1:20 最后更新 - 2018年2月12日 -01:20

（法新社金边12日电） 法院发言人今天指出，已将7名在柬埔寨旅游城市暹粒举办泳池派对，而遭指控「色情歌舞」的外籍人士驱逐出境。当时共有10人被捕。

这10人两周前在暹粒（Siem Reap）一栋私人别墅举办派对时被捕。

暹粒是观光客前往着名景点吴哥窟的必经地。

暹粒法院指控他们制作色情照片和素材。检察官说，派对主办者在网路上传播猥亵影像，以吸引参与者。

这群人士包括5名英国人、两名加拿大人、一名挪威人、一名纽西兰人和一名荷兰人。他们面临最高一年有期徒刑，但律师以其中7人并未主办派对为由，为他们申请保释获准。

法院发言人尹史朗（Yin Srang，音译）说，虽然对他们的指控并未撤销，法院裁决保释条件之一是「将他们驱逐出境」。

他表示：「他们已离开柬埔寨。我们归还他们的护照。」

律师奥克（Ouch Sopheaktra）证实这7人已离境，并表示他不打算为另外3人，包括英国、荷兰及挪威公民申请保释。

10名被告都否认指控，仅说他们穿着「性感」服装，但未裸体或制作色情物品。（译者：陈妍君/核稿：陈昱婷）

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