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此内容发布于2018年5月30日 下午11:20 最后更新 - 2018年5月30日 -23:20

（法新社日内瓦31日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，菸草容易导致心脏疾病的这个观念，大家普遍认知不足。

今天是「世界无菸日」（World No Tobacco Day），世界卫生组织表示，全球吸菸人口2000年达27%，2016年已降至20%，但也警告，仍有太多人沉迷于这个不良习惯。

世界卫生组织警告，研究显示，民众对菸草各个不同的健康风险「严重缺乏认知」。

使用菸草与每年全球700万人死亡有关，包括约89万吸入二手菸的人。

世界卫生组织警告，但许多人不知道，上述数据中，近半数死亡案例，也就是约300万的人，都是因心血管疾病丧命，包括心脏病和中风。

世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发声明表示：「大部分民众知道使用菸草会导致癌症和肺部疾病，但许多人不知道菸草也会造成心脏疾病和中风，这两者是全球两大死因。」

他说：「菸草不仅导致癌症。还会伤害心脏。」

香菸含有7000多种化学物质，包括焦油和其他会阻塞动脉、伤害血管的物质；尼古丁则与心跳加速和血压上升有关。

世界卫生组织表示，同时，香菸会释放一氧化碳等有毒气体，而一氧化碳会减低血液携氧能力，导致心肌含氧量下降。

世界卫生组织指出，全球每年近1800万人因心血管疾病死亡，其中约17%要怪罪于菸草的使用。

然而，有许多国家的民众都不知道，吸菸大幅提高罹患心血管疾病的机率。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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