（法新社阿姆斯特丹11日电） 今天赢得极富声望的世界新闻摄影奖（World Press Photo）的照片，呈现小女孩因妈妈被美国边境官员拘留而无助的哭着，这张照片先前也引发民怨，让美国取消不合理的移民政策。

法新社和「英文中国邮报」报导，评审表示盖提影像（Getty Images）资深记者摩尔（John Moore）的照片，拍下来自宏都拉斯的一位母亲桑杰士（Sandra Sanchez），去年带着她的女儿叶莲娜（Yanela）非法越过美墨边境的情况，画面呈现出「另一种心理层面上的暴力」。

那张幼儿啼哭的照片在全球可见，并引发民众对美国那极具争议，让数千移民与子女分离的政策表达不满。

评审表示，美国海关与边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）官员稍后表示，叶莲娜和她的母亲并非那些被迫分离的移民之一，但民众的怒吼「让美国总统川普去年6月取消了这项政策」。

摩尔去年6月12日曾拍摄美国边境巡逻员，在里奥格兰德谷（Rio Grande Valley）月黑风高的夜晚发现试图穿越边境的一群人。

摩尔在接下来一次简短的访问中，告诉美国全国公共电台（National Public Radio）：「我可以从他们的脸上、他们的眼里看见恐惧。」

当官员记录这些人的名字时，摩尔说他发现桑杰士和她的女儿叶莲娜，当桑杰士放下女儿接受搜查时，叶莲娜开始哭了起来。

已经负责美墨边境10年的摩尔说：「我跪下来，在那短暂的一刻稍纵即逝前，拍下少少的几张照片。」

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