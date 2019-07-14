此内容发布于2019年7月15日 上午12:05

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天在推特发文，不具名地批评数名民主党籍女性联邦众议员，还叫她们「回去」原籍国。这番言论让民主党人士相当不满，纷纷在网路反批川普。

川普在推文中提到「进步派」民主党女性众议员，似乎是指涉一群直言不讳的年轻自由派女性，她们都是众议院的新秀议员。

这些人包括纽约州众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼苏达州众议员欧玛（Ilhan Omar）和密西根州众议员特莱布（Rashida Tlaib）。

虽然川普没有说出他指涉的对象是谁，但推文说她们「原本所在的国家，那里的政府是完全且彻底的灾难，是全世界最糟糕、最腐败也最无能」。

他还批评这些女性众议员「恶毒地告诉美国民众，在这个世界上最伟大、最强大的国家，我们的政府应该如何运作。」

「她们为什么不回原籍国，帮忙收拾残破不堪和犯罪猖獗的烂摊子？」

欧加修-寇蒂兹在纽约出生，拥有波多黎各裔血统，特莱布出生于底特律，是首位巴勒斯坦裔美籍国会议员，索马利亚难民出身的欧玛，则是美国第一位黑人穆斯林女国会议员。

针对川普的推文，欧玛在推特回击：「你正在煽动白人民族主义，因为你很生气，像我们这样的人能进入国会并对抗你充满仇恨的议题。」

民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）也在推特批评川普：「我拒绝川普的仇外言论，那意图分裂我们的国家。」（译者：陈彦钧/核稿：刘文瑜）

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