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此内容发布于2018年9月16日 下午11:50 最后更新 - 2018年9月16日 -23:50

（法新社马纳瓜16日电） 数千名示威民众今天走上尼加拉瓜首都马纳瓜（Managua）街头，要求总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）下台，并释放数月来在政府致命镇压下遭拘捕的上百人。

有些人一家老的老、小的小全都参加这场名为「拯救家园」的游行，许多人吹响吵闹的巫巫兹拉小喇叭、挥舞尼加拉瓜国旗、喊着口号穿过街道。

维权团体表示，尼加拉瓜近5个月的动荡已造成300 多人死亡。

由反对派召集的这场游行从首都东北部开始，现场有数百名镇暴警察监控。部分游行民众行经警方封锁线时，对他们大叫「凶手」。

49岁的佛朗哥（Javier Franco）表示：「我们希望奥蒂嘉下台，他对尼加拉瓜造成莫大的伤害。」

另一位示威者希梅内斯（Mario Jiminez）说：「无论他愿不愿意，都必须下台，我们希望选举能提前举行。」

尼加拉瓜目前乱象从4月18日引爆，当时民众对现已取消的年金改革进行相对小型的抗议，却遭政府和亲政府的武装准军事团体镇压。

天主教会斡旋举行和平谈判，不过奥蒂嘉拒依反对派要求下台并提前举行总统大选，谈判6月宣告破局。

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