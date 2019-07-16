此内容发布于2019年7月16日 下午10:20

（法新社华盛顿16日电） 美国联邦众议院今天通过一项决议案，正式谴责总统川普攻击4名少数族裔民主党籍众议员的仇外言论，和针对移民的敌意用语，川普则试图为己辩护，不认种族歧视指控。

共和党高阶领袖虽支持川普，但仍有4名共和党议员加入235名民主党籍议员的行列，投票谴责川普的「种族歧视言论，已加剧对新美国人和有色人种的恐惧与憎恶，并使其合法化」。

一名独立议员也支持这项决议案。这项举措意在批评川普周末连发的推文，要一群少数族裔的进步派民主党籍女国会议员「滚回」原籍国。

决议案也紧咬着川普「说移民和寻求庇护者是『入侵者』」的言论不放。

民主党籍领袖谴责川普的发言，并对纽约州的欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、密西根州的特莱布（Rashida Tlaib）、明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）和麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）4名女议员表达支持。

上述4人，只有欧玛不在美国出生，其他人分别为西语裔、阿拉伯裔、索马利亚裔和美国非裔后代。

川普抨击「所谓的表决」是「民主党人的花招」，还呼吁他的共和党同志切勿「表现『软弱』，落入他们的圈套」。

川普说：「那些推文不是种族歧视。我身上一点都没有种族歧视的成分。」

在表决开始前，民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在众议院会议厅说：「无论是民主党和共和党人，这个机构里的每个成员都应加入我们的行列，谴责川普带有种族歧视色彩的推文。」（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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