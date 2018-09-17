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此内容发布于2018年9月17日 下午10:35 最后更新 - 2018年9月17日 -22:35

呛泰洞窟救援潜水员恋童 马斯克挨告（法新社华盛顿17日电）特斯拉汽车公司（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）今天吃上诽谤官司，因他7月间不实暗示参与泰国洞穴救援任务的英国潜水员安斯沃斯（Vernon Unsworth）是恋童癖和儿童性侵犯。

路透社报导，住在英国伦敦的潜水员安斯沃斯在美国加州洛杉矶提出告诉，不满马斯克7月15日在2200万多名追随者面前推文称他是「恋童的家伙」。

马斯克之所以写出上述推文，是因为安斯沃斯先称马斯克欲打造迷你潜艇加入泰国受困足球小将救援行动的构想是「公关噱头」。

马斯克于争议推文3天后道歉，表示那些言论都是气话，并说，「他对我的行为，不能合理解释我对他的行为」，还表示：「都是我一个人的错。」

但安斯沃斯称，马斯克在8月30日的电子邮件中敦促BuzzFeed新闻记者停止「捍卫儿童性侵犯」，并称安斯沃斯是「英国来的单身老白男」、搬到「以儿童性交易闻名」的泰国清莱娶12岁的小新娘。

特斯拉并未立即替马斯克和公司提出回应。

安斯沃斯向洛杉矶法院寻求7万5000美元（约新台币230万元）补偿性损害赔偿，外加一笔金额不详的惩罚性赔偿。他同时打算向伦敦高等法院提起第2起诉讼，针对他在英国声誉受损讨回公道。

安斯沃斯的委任律师伍德（L. Lin Wood）发表声明表示，「马斯克不实指控安斯沃斯犯下令人发指的罪行」，并说马斯克的「影响力及财富不能把他的谎言转成事实，或保护他免于承担责任」。

泰国「野猪」少年足球队的球员与教练6月23日到睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险，因大雨导致积水而受困，在国际人员协助下，13人受困逾2周后平安获救。

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