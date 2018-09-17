下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月17日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月17日 -23:35

（法新社洛杉矶17日电） 第70届电视艾美奖今天在洛杉矶微软剧院（Microsoft Theater）举办，「周六夜现场」（Saturday Night Live）固定班底大集合，尖锐嘲讽好莱坞多元化。

长达3小时的颁奖典礼以欢乐热闹的歌舞秀开场，极尽嘲讽之能事，大踩美国一系列敏感议题。

艾美奖入围者、「周六夜现场」（Saturday Night Live）固定班底凯特麦金侬（Kate McKinnon）和肯南汤普森（Kenan Thompson）高唱：「一切都没事了！」美国知名歌手约翰传奇（John Legend）和拉丁歌手瑞奇马汀（Ricky Martin）也都上台助阵，唱出电视圈多元化的问题。

歌舞秀结束后，担任本届主持人的「周六夜现场」班底柯林约斯特（Colin Jost）和麦可切（Michael Che）一同上台，继续对时事议题开炮。

柯林约斯特说：「今年允许观众在他们自己的座位上喝酒，希望你们对此感到兴奋，因为好莱坞现在需要的就是一群人在工作场合中丢掉矜持。」他在暗讽「我也是」（#MeToo）运动。

麦可切提到本届入围众多奖项的「使女的故事」（The Handmaid's Tale）时说，这出剧「发生在一个虚构的未来，有一群人被残暴地对待、遭受奴役、沦为生育的工具」。

他调侃说：「黑人称这为历史，白人称这为『根』（Roots）。」他指的是1970年代描述美国黑奴悲歌的经典迷你影集（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line