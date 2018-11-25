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此内容发布于2018年11月26日 上午12:35 最后更新 - 2018年11月26日 -00:35

（法新社威灵顿26日电） 纽西兰当局今天表示，多达145头领航鲸在偏远海岸搁浅，是本周末第4起鲸豚搁浅案例。

「卫报」（The Guardian）报导，一名健行人士24 日在纽西兰南岛外海30公里的司徒华岛（Stewart Island）发现大批鲸鱼搁浅，随即通报保育部。

至少半数的搁浅鲸鱼已经死亡，在其余鲸鱼情况恶化和搁浅位置偏远双重因素下，保育部决定对它们进行安乐死。

保育部地方负责人勒本斯（Ren Leppens）说：「很遗憾，成功将剩余鲸鱼推回大海的可能性非常低。地点偏远、就近可提供协助的人员不足，加上鲸鱼状况不断恶化，代表最人道的做法就是安乐死。」

勒本斯说：「然而，这类决定总是令人心碎。」

鲸鱼搁浅在纽西兰海岸相当普遍。保育部每年平均回应85起，通常只有单头鲸鱼搁浅。今天这起是纽西兰这个周末第4起鲸鱼搁浅案例。

10头小虎鲸昨天在北岛顶端的九十哩滩（Ninety Mile Beach）搁浅，其中两头已死亡，相关人员明天将试图让幸存的8头小虎鲸推回大海。

24日时，一头抹香鲸在不远的道佛峡湾（Doubtful Sound）搁浅死亡；同一天，北岛西海岸的澳海瓦（Ohiwa）也发现一头雌性小抹香鲸尸体。

鲸鱼海豚搁浅原因并不完全清楚，但因素可能包括疾病、回声定位系统故障、地形因素、迅速退潮、被猎食者追赶或极端气候。

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