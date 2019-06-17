（法新社柏林18日电） 在夜幕掩饰下，安德瑞亚从栅栏下方爬进柏林一间超市后院，找到堆满食物的垃圾箱，里面的食物几乎都没拆封且还能食用。「翻垃圾桶」在德国是否该合法备受讨论。

在德国，被放在私人处所垃圾桶内的物品，直到垃圾车运走之前仍是丢弃者的财产，因此翻垃圾桶（Dumpster Diving）被视作窃盗罪行，最高可处数百欧元罚款。

反对浪费食物的社运人士安德瑞亚（Andrea）说：「你动作必须要快，善待这个场所，最重要的是要躲警察，因为在德国，从垃圾箱拿出未售出的商品是违法的。」

他不满地说：「我正在对抗一个过度消费的体系。我的祖母总说：『不要扔食物』，但比起免费送东西，人们更喜欢把它们丢掉。」

安德瑞亚将垃圾箱内的食物塞满他60公升的背包，并表示自己通常会与室友分享他带回来的「战利品」，或是烹调后，分送到救济贫民的慈善厨房。然而，他的行为却为自己带来很大的风险。

尽管如此，数百名德国社运人士仍选择继续这么做，希望藉此能促使各行各业采取行动停止浪费食物。

德国政府资料显示，德国每年浪费1100万公吨食品。世界自然基金会（WWF）认为，若是将农业废弃物包含在内，这个问题的规模每年可高达1800万公吨。

德国2名学生1月时因拿取超市垃圾箱内的物品，以「重大盗窃」罪名被罚8个小时社会劳动，并处225欧元罚款。

仅愿意提供名为卡洛（Caro）和法兰兹（Franzi）的2名学生告诉法新社：「任何人只要探头看看超市的垃圾箱，就会立刻被多到还可食用的垃圾量吓到。」他们的案例在德国引起热烈讨论，也吹响将「翻垃圾桶」合法化的号角。

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