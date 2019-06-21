（法新社伦敦20日电） 英国保守党党魁选举经过5轮投票，确定将由前外相强生和现任外相韩特对决，胜者将在7月底接替梅伊成为首相。强生（Boris Johnson）以擅讲笑话、咄咄逼人却又常失态着称。

如今他有望证明自己是能带领英国走出脱欧僵局、进而挽救保守党低迷选情的救主。

外界过去始终质疑强生的能力和充满民粹的论调，批评他拿不出带领英国脱欧的详细计画。但保守党人显然已对脱欧造成英国政坛动荡、并可能导致在大选时一败涂地感到害怕，这让强生在保守党内取得诸多支持。

支持者们觉得强生具有魅力、领袖特质与带领国家的风范，足以击败左派的工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）与法拉吉（Nigel Farage）领导、新崛起的脱欧党。

强生曾任伦敦市长，又是2016年脱欧公投的脱欧派大将，政坛资历丰富的他也证明确有办法拿到超过保守党核心选民以外的更多选票，但他过去一些言行，像是称同性恋者为废人、穆斯林女性围面纱活像个邮筒等，都曾引发强烈批评。

此外，他扬言要带英国无协议脱欧，引发商界忧心造成严重经济后果；欧洲各国的外交圈则视他为投机分子，不过有些人觉得或许这让强生能有办法应付接下来的硬仗。

强生1964年出生于美国纽约，自小就展现旺盛企图心；他妹妹就说他宛如孩子般「想当世界之王」。强生毕业于伊顿公学（Eton）和牛津大学（Oxford University）等菁英学校，一开始在泰晤士报担任记者，但因捏造消息来源被开除。

他是在讽刺性的电视谈话节目担任来宾时打出知名度，2001年成为国会议员，但他2004年因卷入婚外情却说谎，被革去保守党影子艺术副大臣的党职。

不过相关争议无碍强生2008年在族群多元、向为工党票仓的伦敦市长选举里胜出；2012年成功连任伦敦市长，任内成功举办伦敦奥运。

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