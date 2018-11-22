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此内容发布于2018年11月22日 上午1:35 最后更新 - 2018年11月22日 -01:35

（法新社巴黎21日电） 法国医疗当局今天表示，将针对一款受欢迎乳房植体的安全性进行评估，这款乳房植体和一种罕见的癌症类型有关联。

法国药品与医疗产品管理局（National Agency for Medicines and Health Products）从2011年起开始追踪接受乳房植体的病患，是否罹患间变性大细胞淋巴瘤（Anaplastic Large Cell Lymphoma ，BIA-ALCL）。

法国药品与医疗产品管理局今天发表声明说，目前已经发现53起案例，「在BIA- ALCL案例中，纹理表面乳房植体所占比例过高」。

法国接受乳房植体手术患者中，85%选择纹理表面，这种表面可以附着乳房组织，防止位移。

法国药品与医疗产品管理局表示，明年2月初将举办为期2天的听证会，先听取患者、医疗专家及其他相关各方的看法，再对乳房植体安全性做出决定。

「与此同时，法国药品与医疗产品管理局建议医疗专业人员采用光滑表面的植体。」

乳房植体用于整形手术，或接受乳房切除术的乳癌患者，在进行乳房重建手术时使用。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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