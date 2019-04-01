此内容发布于2019年4月1日 上午3:20

（法新社威灵顿1日电） 纽西兰基督城（Christchurch）3月发生50死清真寺枪案之后，本周将正式开始严管枪枝，纽国拥枪团体多半没有意见。

纽西兰拥枪团体一致认为行动之必要性，美国就完全不一样了。在美国，连最低程度的禁枪都会遭到全国步枪协会（National Rifle Association）反对。

3月15日白人至上枪手发动的大屠杀震惊纽西兰拥枪团体。

纽西兰「有照枪枝持有人协会」（Council of Licensed Firearm Owners）秘书麦基（Nicole McKee）表示：「我们希望支持政府任何为了避免纽西兰再次发生恐攻做出的改变。」

枪案发生后，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）政府宣布立即禁止军用类半自动武器（MSSA），并会在明天将法案送交国会，让禁令正式成为法律。

一般通过法案需要数月时间，但阿尔登表示，由于此案有其急迫性，会在4月11日前通过。

更进一步的禁枪措施则将在年底前通过，可能包括枪枝注册、更严格审查以及更严格的枪枝存放规定。

另一个美国人可能无法想像的动作是，纽西兰最大枪枝零售商Hunting & Fishing自主性地停售军用类半自动武器并停止线上武器贩售。

Hunting & Fishing执行长贾可布斯（Darren Jacobs）说：「这样的战争武器不会在我们的事业或在我国占有一席之地。」

纽西兰也有全国步枪协会（National Rifle Association），但基督城枪案后，这个组织都在忙着撇清，不同于美国那个富裕的政治游说团体，纽西兰的全国步枪协会只是个小型运动组织。

纽西兰全国步枪协会主席杜德森（Malcolm Dodson）表示：「我们的会员都是以单发栓式步枪朝纸靶打靶。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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