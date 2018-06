下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月15日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月15日 -23:20

(法新波士顿15日综合外电报导)美国哈佛大学被控招生政策对亚裔美国籍学生种族歧视,根据今天提交的诉状附件,其中的报告分析超过16万名学生,发现亚裔美籍生在经采种族评量标准后,录取率下降。

2014年,反对以种族做为招生考量的团体「学生公平入学」(Students for Fair Admissions)状告哈佛大学,指控校方偏袒白人、非裔和西语裔申请人,原应录取的亚裔学生因此被牺牲。团体今天在书状中附上上述分析报告。

报告显示,由于这项招生政策,亚裔仅占录取者的19%;如果不采种族评量标准,录取率会提高到26%,只看学业表现的话,录取率则达43%。

这份提交波士顿联邦法院的书状指出,哈佛大学2013年做了招生制度的内部调查,并发现对亚裔美籍申请者存在偏见。

但哈佛从没将这项调查的结果公诸于世,也没对此采取行动。

哈佛大学也向法院递送新文件为自家政策辩驳,并在声明中说,学校「没有歧视任何族群的申请者,包括亚裔美国人。且在过去10年,亚裔美籍录取率已增达29%」。

挑战过大学招生平权的诉讼,还有「费雪对德州大学奥斯汀分校」(Fisher v. the University of Texas at Austin)一案,最高法院2016年宣判,种族可作为众多招生要素的其中之一。(译者:梁元龄/核稿:卢映孜)

