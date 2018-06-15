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此内容发布于2018年6月15日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月15日 -23:20

（法新波士顿15日综合外电报导）美国哈佛大学被控招生政策对亚裔美国籍学生种族歧视，根据今天提交的诉状附件，其中的报告分析超过16万名学生，发现亚裔美籍生在经采种族评量标准后，录取率下降。

2014年，反对以种族做为招生考量的团体「学生公平入学」（Students for Fair Admissions）状告哈佛大学，指控校方偏袒白人、非裔和西语裔申请人，原应录取的亚裔学生因此被牺牲。团体今天在书状中附上上述分析报告。

报告显示，由于这项招生政策，亚裔仅占录取者的19%；如果不采种族评量标准，录取率会提高到26%，只看学业表现的话，录取率则达43%。

这份提交波士顿联邦法院的书状指出，哈佛大学2013年做了招生制度的内部调查，并发现对亚裔美籍申请者存在偏见。

但哈佛从没将这项调查的结果公诸于世，也没对此采取行动。

哈佛大学也向法院递送新文件为自家政策辩驳，并在声明中说，学校「没有歧视任何族群的申请者，包括亚裔美国人。且在过去10年，亚裔美籍录取率已增达29%」。

挑战过大学招生平权的诉讼，还有「费雪对德州大学奥斯汀分校」（Fisher v. the University of Texas at Austin）一案，最高法院2016年宣判，种族可作为众多招生要素的其中之一。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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