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此内容发布于2018年5月19日 上午7:05 最后更新 - 2018年5月19日 -07:05

（法新社英格兰温莎19日电） 英国哈利王子和美国女星梅根马克尔，今天将在温莎城堡（Windsor Castle ）完成终身大事，全球瞩目。这场婚礼将融合传统与现代风格。

预计约有10万民众共襄盛举，参加这场在伯克郡（Berkshire）温莎镇（Windsor）举行的历史性婚礼，英国上下也都准备以街头派对来庆祝。

婚礼将于格林威治时间11时（台湾时间晚间7时）在温莎城堡内进行，这是一场传统英国国教婚礼仪式，并有福音合唱团演唱1961年班伊金（Ben E. King）的经典灵魂歌曲「站在我这边」（Stand By Me）。

讲道活泼生动的美国圣公会主席孔茂功（Michael Curry）主教，将发表演说为这对新人献上祝福。

就在婚礼举行前数小时，英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）授予哈利和梅根头衔，分别是萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）和萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。

由于梅根的父亲汤玛斯马克尔（Thomas Markle）接受完心脏手术不便出席婚礼，哈利的父亲王储查尔斯（Prince Charles）将牵着梅根的手走到圣坛下。

但查尔斯不会依传统把新娘的手交给新郎，而是会往后站，让新娘独自走上前跟新郎会合。

除了王室成员以外，婚礼还有梅根曾演出电视影集「无照律师」（Suits）的影星在内等名人出席。（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

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