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此内容发布于2018年5月19日 上午9:05 最后更新 - 2018年5月19日 -09:05

（法新社英格兰温莎19日电） 美国女星梅根马克尔今天与英国哈利王子成婚，众家明星受邀观礼，街头数万人喝采，全球更有数亿人关注这场世纪婚礼。装饰现场的白玫瑰，则是哈利母亲黛妃生前的最爱。

透过转播可以看到哈利和梅根马克尔（Meghan Markle）的母亲拉格兰（Doria Ragland）感动落泪，在英国国教会精神领袖、坎特布里大主教威尔比（Justin Welby）主持下，哈利和梅根交换誓言。

梅根戴着白色长头纱和光彩夺目的冠状头饰，乘车抵达温莎城堡圣乔治礼拜堂（St George's Chapel）。哈利的92岁祖母英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）和祖父菲立普亲王（Prince Philip）也出席婚礼。

歌手艾尔顿强（Elton John）、好莱坞男星乔治克隆尼（George Clooney）、足球明星贝克汉（David Beckham）、网球名将小威廉丝（Serena Williams）和美国脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）都是座上宾。

36岁的梅根先独自走一段红毯，之后由哈利的父亲王储查尔斯（Prince Charles）牵着梅根的手陪伴她走到圣坛前。

当身穿深色军服的哈利和哥哥兼伴郎威廉王子抵达教堂时，数万民众爆出欢呼声。

许多民众为了取得最佳观礼位置，在温莎城堡外扎营过夜。哈利和梅根在婚礼结束后，搭乘敞篷马车向民众挥手致意。

圣乔治礼拜堂内的风琴台和西门门口，都有已故英国王妃黛安娜最喜爱的白玫瑰装饰。（译者：陈昱婷/核稿：徐崇哲）

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