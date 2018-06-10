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此内容发布于2018年6月11日 上午12:50 最后更新 - 2018年6月11日 -00:50

（法新社伦敦10日电） 英国肯辛顿宫（Kensington Palace）今天宣布，哈利王子与新婚妻子梅根马克尔将于今秋赴澳洲、斐济、东加王国及纽西兰，这将是他们首次以夫妻身分前往海外访问。

甫于5月在温莎城堡（Windsor Castle）完成终身大事的萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利和萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根马克尔（Meghan Markle），为出席10月在雪梨登场的「永不屈服运动会」（Invictus Games），特地安排于秋天出访。

哈利王子（Prince Harry）是英国王储查尔斯（Prince Charles）与首任妻子黛安娜王妃（Princess Diana）的小儿子。

他在军中服役10年后，为伤残退伍军人发起国际性帕拉林匹克式运动竞赛，名为「永不屈服运动会」。

这对新婚夫妻访问的4个国家，皆属大英国协（Commonwealth）成员国。大英国协共有53个成员国，并由哈利王子担任青年大使。

纽西兰及澳洲是查尔斯王储和黛安娜王妃婚后首次出访的国家，如今哈利王子也将踏上父母亲的步伐。

查尔斯王储今年4月第16度前往澳洲，为大英国协运动会（Commonwealth Games）揭幕。

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