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此内容发布于2018年5月18日 上午12:50 最后更新 - 2018年5月18日 -00:50

（法新社英国温莎17日电） 在英国哈利王子和美国女星梅根马克尔（Meghan Markle）婚礼前夕，风光明媚的温莎镇（Windsor）变成坚不可摧的堡垒，维安人员严阵以待。

当局已仔细检查每个角落，甚至部署每项可以想像得到的安全措施，以确保这对王室佳偶和涌上街头的数万名观礼群众安全。

哈利和梅根明天在温莎城堡的仪式结束后将行经镇上，沿途路线在今天预演期间出现制服警力，部分员警有佩枪。

警方拿着手电筒在靠近温莎城堡的其中一条路，沿街检查可能藏有可疑装置的路灯、交通号志、垃圾桶和人孔盖，不放过任何一个细节。英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）经常在温莎城堡度过周末。

一名员警告诉法新社：「我们只是在检查，确保婚礼的安全。」另一名员警则带着嗅探犬，查看是否藏有爆裂物。

拥有3万名居民、位于伦敦以西30公里的温莎，现在也设立大量路障，防止汽车攻击发生，并封闭许多道路。

根据泰晤士河谷警局（Thames Valley Police），预期这场婚礼将吸引约10万名群众和5000名记者到场。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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