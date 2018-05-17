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此内容发布于2018年5月17日 上午3:50 最后更新 - 2018年5月17日 -03:50

（法新社伦敦17日电） 英国哈利王子（Prince Harry）将于19日与未婚妻梅根马克尔（Meghan Markle）成婚，婚礼喜气让世人再一次重温他父亲英国王储查尔斯与黛安娜王妃等人往日的王室婚礼。

●英国女王与菲立普亲王：1947年11月20日

英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）与菲立普（Prince Philip）亲王在第二次世界大战结束后不久举行婚礼，多数英国人把这场王室婚礼视为国家复兴的时刻。

前首相邱吉尔（Winston Churchill）当时说，在战后的英国，这场婚礼是「我们正在行走的艰困道路上瞬间闪耀的一道色彩」。

根据王室纪录，这是第一次被拍成影片并由英国广播公司（BBC）电台转播的英国王室婚礼，有2亿人收听。

婚礼有2000名宾客参加，其中有6名国王、7名王后。由于二战记忆仍然鲜明，菲立普亲王数名德国亲戚没有受邀，包括他3位嫁给德国贵族的姊妹。

根据媒体报导，当时还实施战时配给制，连王室也不例外，英国政府特别为伊丽莎白二世额外配给200张布料券，让她制作缎子婚纱。

伊丽莎白二世夫妇收到2500多件礼物，众多妇女送来尼龙或丝质长袜，这些对当时还是公主的伊丽莎白二世来说难得一见。

伊丽莎白二世结婚时年仅21岁，菲立普亲王26岁，他放弃希腊及丹麦王子头衔，在订婚时成为身分中立的英国国民，并于婚礼前受封为爱丁堡公爵（Duke of Edinburgh）。

伊丽莎白二世婚后4年成为女王，她父亲乔治六世国王（King George VI）于1952年2月辞世。

●查尔斯王子与黛安娜王妃：1981年7月29日

查尔斯王子（Prince Charles）与黛安娜（Diana）王妃在伦敦圣保罗大教堂的世纪婚礼至今仍令人难忘，黛安娜年轻貌美、平易近人是全世界对这场婚礼感到狂热的重要原因，当年约有10亿人透过电视及电台转播见证这场典礼。

黛安娜婚纱在婚礼前是高度机密，装饰有一万多个珍珠母亮片与珍珠，裙摆长达25英尺（约7.6公尺），是王室历史上裙摆最长的婚纱，为易曼纽夫妇（David and Elizabeth Emanuel）所设计。

法新社当时报导，查尔斯与黛安娜回到白金汉宫，两人现身阳台上互相「偷亲」，让「威尔斯王妃黛安娜『粉丝』（fans）的热情转为疯狂」。

这场童话般的婚姻在1996年以离婚收场，黛安娜隔年在巴黎车祸身亡。查尔斯王子则于2005年低调迎娶长久以来的伴侣卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）。

●威廉王子与凯特王妃：2011年4月29日

当凯特．密道顿（Kate Middleton）走上红毯那刻，伦敦街头涌入百万人争睹，全世界则有20亿人透过电视转播见证这场婚礼。

位居第二继承顺位的威廉王子当年28岁，他在担任伴郎的弟弟哈利王子陪伴下，对走向他的凯特说「你好漂亮」。法新社当时报导，这场婚礼为「英国王室注入新生命」。

在50万名观众大喊「亲亲」呼声中，两人在白金汉宫阳台上亲吻了两次。法新社当时形容，查尔斯与黛安娜在众人眼前以令人创痛的方式离婚之后，这场融合真感情的盛大婚礼赋予王室重生的转机。

1900名宾客中包括音乐人艾尔顿强（Elton John）、足球明星贝克汉（David Beckham）与维多利亚（Victoria）夫妇，还有40名外国王室成员及数百名显贵。

威廉王子夫妇已生下乔治（George）王子、夏绿蒂（Charlotte）公主，第3个孩子路易（Louis）王子才刚于今年4月23日出世。

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