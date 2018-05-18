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此内容发布于2018年5月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月19日 -01:50

（法新社伦敦19日电） 英国哈利王子和美国女星梅根马克尔今天婚礼上将有福音合唱团演唱Stand By Me，并将朗读一支在哈利母亲黛安娜王妃葬礼上朗读过的圣经经文，料将勾起不少回忆。

这场在温莎城堡圣乔治礼拜堂（St. George's Chapel）的婚礼将会是一场传统英国国教仪式，但新娘梅根马克尔（Meghan Markle）肯定会让她嫁入英国王室的过程飘有浓浓美国风。

梅根的父亲汤玛斯（Thomas）因心脏手术确定不出席婚礼后，汤玛斯的角色改由哈利的父亲查尔斯王子取代。而威廉王子则将担任哈利的伴郎。

黛妃的二姊费洛斯（Jane Fellowes）将在婚礼中朗读取自「雅歌」的经文，接着由美国圣公会主席主教孔茂功（Michael Curry）发表主要演说，而讲道活泼生动的孔茂功，或将成为习惯上较拘谨的英国仪式中众所注目的明星。

婚礼随后将听到王国合唱团（Kingdom Choir）演唱1961年班伊金（Ben E. King）轰动英美两地的经典灵魂歌曲「站在我这边」（Stand By Me）。

哈利和梅根也将让自己的婚礼注入现代风，誓词将用现代英文you来取代古英文的thee和thou。

梅根也会追随黛妃和凯特脚步，将不发誓「服从」（obey）丈夫。她和哈利将彼此发誓「互相扶持，从今尔后，无论境遇好坏，家境贫富，生病与否，都相亲相爱，至死不渝」。

英国国教会精神领袖、坎特布里大主教威尔比（Justin Welby）这时宣布两人正式结为夫妻。

接着进行祷告，最后的圣诗是「伟大救主引导我」（Guide me, O thou great redeemer），这也是威廉与凯特2011年婚礼上首支领唱的圣歌。

哈利和梅根接着签署结婚证书，婚礼最后以英国国歌收尾，两人先后向女王伊丽莎白二世行礼后，将步出教堂西阶，首次以夫妇身分接受民众喝采。

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