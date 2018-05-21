下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月22日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月22日 -01:35

（法新社伦敦21日电） 英国肯辛顿宫（Kensington Palace）公布哈利王子和美国女星梅根马克尔3张官方婚礼照，并表示哈利和梅根感谢19日庆祝他们婚礼的每个人。

肯辛顿宫在声明中表示：「萨塞克斯（Sussex）公爵和公爵夫人想感谢周六庆祝他们婚礼的每个人。」

「他们感到非常幸运，能跟齐聚温莎（Windsor）的所有人，还有在英国、大英国协和世界各地透过电视收看婚礼的人，分享这个大日子。」

哈利和梅根结婚当天现场涌入约10万人，婚礼过程向全球直播，光美国就有2900万人观看。

这对新婚佳偶表示，他们「很开心」由摄影师鲁波米尔斯基（Alexi Lubomirski）掌镜，并感谢民众献上的「慷慨祝福」。

其中一张照片可以看到，新人与哈利的祖母伊丽莎白二世、祖父菲立普亲王（Prince Philip）和父亲查尔斯王子（Prince Charles）等家人合照。

另一张照片是新人与所有的花童和小伴娘合照，包括威廉王子长子小王子乔治（Prince George）和女儿小公主夏绿蒂（Princess Charlotte）。第3张照片是哈利和梅根相依偎的黑白照。

正式成为王室家族一员的梅根，现在在英国王室官网有简短的个人介绍页面，聚焦在她支持社会正义和女性赋权活动。根据官网，现为萨塞克斯公爵夫人的梅根表示：「我对身为女性和女性主义者为傲。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line