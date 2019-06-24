此内容发布于2019年6月25日 上午1:05

（法新社伦敦24日电） 英国王室帐目今天显示，哈利王子及梅根王妃搬入位于温莎（Windsor）的新家前，花掉纳税人240万英镑（约新台币9503万元）进行翻修。

英国女王伊丽莎白二世的孙子与孙媳妇在两人儿子亚契（Archie）5月6日出生前，搬入温莎城堡庄园的浮若阁摩尔小别墅（Frogmore Cottage）。

位于伦敦西方的浮若阁摩尔小别墅，先前被拆成5栋独立的房屋，但在为期6个月的翻新工程中，又被改建为一栋房子。

管理英国王室财务的史蒂文斯（Michael Stevens）表示：「这栋建物已有多年没有翻修，因此早已划拨翻新专款。这栋建筑变回单一住宅，并更换陈旧的基础建设，以永保建物历久弥新。」

英国王室帐目总管（Keeper of the Privy Purse）史蒂文斯表示：「所有固定装置与设备皆由公爵与公爵夫人自掏腰包支付。」

英国王室发布最新财务年度的帐目时，揭露这笔费用。2018至2019财政年度的王室官方开销为6700万英镑，包括建于1801年的浮若阁摩尔小别墅装修费。

今天公布帐目显示，王室成员支出2320万英镑在463名全职员工人事费上。正式宴客与家务开支则花230 万英镑，其中包括招待16万客人的170万英镑餐饮费，清洁与洗衣费要价60万英镑、购酒费则花费40万英镑。

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