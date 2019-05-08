此内容发布于2019年5月8日 上午7:05

（法新社伦敦7日电） 英国王子哈利和夫人梅根马克尔（Meghan Markle）昨天喜获麟儿，这位王室金孙的出生，将使王储查尔斯（Prince Charles）这一脉王室成员的声势更高。

法新社报导，查尔斯正渐渐接管女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的王室职责，如今包括两个儿子、两位媳妇和孙儿们，查尔斯已是10位王室成员的家长。

这比女王其他子女安妮公主（Princess Anne）、安德鲁王子（Prince Andrew）和爱德华王子（Prince Edward）的婚姻家庭成员还多。现在要10根手指才数得完的查尔斯一脉，已渐成为王室中坚。

王室传记作家朱诺尔（Penny Junor）告诉法新社：「现在真正接掌大局、担付最多王室任务的是查尔斯这一脉。」

「查尔斯2子威廉和哈利已全心投入王室事务，两人的夫人也都为王室奉献，这一脉的成员会愈来愈多。」

威廉和妻子凯特育有3个小孩，再加上哈利现在生了儿子，查尔斯已有4位金孙。

但尽管已年高70，查尔斯现在仍和从前一样活跃于气候变迁、都市规划以及协助弱势年轻人等工作。他常说，他所以积极从事这些活动，都是怕孙子问他，为何不在有机会的时候做点事，因为他自己知道，如果当上国王，就不可能像现在这么地直言不讳。

女王曾在2012年庆祝登基60年的钻禧纪念活动尾声暗示，未来王室重责会由查尔斯和他的儿孙承担。

相较于温莎王室其他成员只在白金汉宫阳台看得到，查尔斯这脉常常现身人群，和群众亲切互动。

尽管王室的改变步调优雅缓慢，但女王近年确已渐渐下放职责。

她2011年后就不再出远门，2015年后就没有离开过英国，王室出访任务由查尔斯和夫人卡蜜拉接替，伉俪俩的出访，现已属半官方层级。

威廉和凯特已分担一些重要出访行程，哈利和梅根去年5月完婚后，现在也已出访两次。

这3对夫妇将日益成为国际间熟悉的英国王室脸孔。（译者：郑诗韵/核稿：张佑之）

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