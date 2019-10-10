此内容发布于2019年10月10日 上午2:05

（法新社东京10日电） 超级台风哈吉贝（Hagibis）朝日本挺进，世界杯橄榄球赛主办方今天宣布取消英格兰对法国、纽西兰对义大利两战，F1赛车铃鹿站的主办方则仍在观望台风的影响。

世界杯橄榄球赛赛事总监吉尔平（Alan Gilpin）宣布大会将采取前所未有举措举，「取消某些受（台风）影响地区的比赛」。

两场遭取消的比赛都是原定12日进行的比赛，吉尔平表示，13日的4场比赛，包括主办国日本与苏格兰的比赛，是否如期开赛目前仍在评估。

他说：「我们持续评估星期日（13日）的比赛，并将尽全力确保比赛如期进行。」

另一方面，日本大奖赛主办单位今天承诺，在密切追踪强台周末动向之余，车迷和车手的安全是他们首要考量。

一级方程式集团（Formula One）今天发布声明，证实周末赛程将依赛道安全而定。

声明写说：「国际汽车联盟（FIA）、F1赛车、铃鹿站和日本汽车联盟（JAF）正密切观察台风哈吉贝动向，和哈吉贝对2019 FIA F1日本大奖赛带来的影响。」

台风天雨路滑，能见度低，曾导致法国车手毕昂奇（Jules Bianchi）在2014年日本大奖赛铃鹿站撞车，并于隔年因伤辞世。

哈吉贝最大风速来到每小时270公里，达日本最大的猛烈台风等级，相当于5级飓风，预计12日在东京附近登陆。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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