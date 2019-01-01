哈希纳压倒性获胜 孟加拉民主体质遭疑

此内容发布于2019年1月1日 上午7:35

（法新社孟加拉达卡1日综合外电报导）分析家表示，孟加拉总理哈希纳以压倒性胜利赢得国会大选，但蒙上舞弊指控的阴影，使得外界对孟加拉民主的未来充满担忧。

法新社报导，哈希纳（Sheikh Hasina）带领的人民联盟党（AL）执政十年后，前所未见的拿下国会98%席次继续掌权；而主要反对党现在陷入困境，在国会中几乎没有代表性。

达卡治理研究中心（Centre for Governance Studies）负责人拉曼（Ataur Rahman）告诉法新社，穆斯林居多数的孟加拉现在已根深蒂固成为「一党制」，就像1970年代和1980年代东南亚国家的执政党一样。

拉曼表示，选后「新闻自由、公民社会…（以及）政党空间将变小」。

主要反对党孟加拉民族主义党（BNP）在30日的大选遭遇有史以来最糟表现；孟加拉最大的伊斯兰主义政党「伊斯兰党」（Jamaat-e-Islami）遭执政党镇压击溃。

孟加拉民族主义党拒绝接受选举结果，还说投票「九成作弊」。

300个国会席次中，相较于人民联盟党囊括288席，孟加拉民族主义党仅赢得6席，政党的未来何去何从令人质疑。

孟加拉民族主义党秘书长艾兰吉尔（Fakhrul Islam Alamgir）告诉法新社：「这个国家已变成极权主义一党制，这不只是孟加拉民族主义党的问题，整个国家正面临最大危机。」

不愿具名的一名西方外交官表示：「孟加拉的民主体质现在受到严重质疑。」（译者：叶俐纬/核稿：罗苑韶）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting